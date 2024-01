¡Alístate para el ‘Reciclatrón’! Te contamos dónde y cuándo será

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico (Sedema) informó que ya está listo el primer ‘Reciclatrón’, el cual busca cuidar la salud de las personas y otros seres vivos.

Por medio de sus redes, la dependencia local indicó que el año pasado juntaron 157.2 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.

¿Qué se puede llevar al ‘Reciclatrón’?

Para todos aquellos interesados en participar, deben de acudir este 25 y 26 de enero al estacionamiento de Universum que está dentro de Ciudad Universitaria.

La Sedema estará recibiendo teléfonos fijos, celulares, teclados, impresoras, faxes, videocaseteras, laptops, televisores, baterías, pilas, aspiradoras, pantallas y otros aparatos que no uses o no sirvan.

Lo que no puedes llevar al ‘Reciclatrón’

Entre los objetos que la Secretaría no recibirán están: focos ahorradores, lamparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados, cableado público y módems.

‘Reciclatrón’

Dónde: Estacionamiento del museo Universum.

Cúando: 25 y 26 de enero.

Horario: De 9:00 a 16:00 horas.

