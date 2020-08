AMLO: 'Hemos actuado con responsabilidad y profesionalismo ante la pandemia'

Desde el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje a las víctimas del coronavirus con un minuto de silencio, al mismo tiempo que homenajeó con aplausos el trabajo del personal médico que ha peleado contra el Covid-19.

El Presidente de México lamentó la muerte de más de 50 mil personas en nuestro país, aunque aseguró que el trabajo contra la pandemia se ha llevado con responsabilidad y profesionalismo.

“Es triste todo lo que está sucediendo, han perdido la vida más de 50 mil personas, nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las capacidades hospitalarias, porque venimos trabajando; desde que inició la pandemia hemos venido trabajando para que todos sean atendidos y lo vamos a seguir haciendo”, mencionó el mandatario la tarde de este domingo.

Toque de silencio en homenaje a los fallecidos por #COVID19, en solidaridad con sus seres queridos y en reconocimiento al personal médico que continúa salvando vidas. pic.twitter.com/zJ2UC4HdGS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 9, 2020

De igual forma, López Obrador reiteró que gracias a que ya no existe corrupción, ha habido presupuesto para combatir la emergencia sanitaria.

“Tenemos afortunadamente presupuesto, porque hemos ahorrado, como ya no hay corrupción, no hay derroches en el Gobierno, no hay lujos en el Gobierno, hay austeridad republicana, tenemos presupuesto. En este año para enfrentar a la pandemia hemos ejercido alrededor de 35 mil millones de pesos, hemos contratado a cerca de 50 mil trabajadores de la salud”, agregó.

