AMLO: 'INE y Tribunal Electoral son órganos creados para que no haya democracia'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles de "golpe a la democracia" al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por cancelar la candidatura de su aliado, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual.

López Obrador afirmó que "conspiran contra la democracia" los magistrados del TEPJF y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por eliminar la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero y la de Raúl Morón a gobernador de Michoacán.

"Fíjense la paradoja, en el caso del INE, y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia, pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia", dijo el presidente en conferencia de prensa.

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana, no es posible, no tiene justificación alguna", añadió.

Además, López Obrador aseguró que la decisión final sobre las candidaturas será del pueblo y no de los órganos electorales.

"Me van a decir y ¿por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos, a pesar de esos órganos. Por eso le digo a la gente no estamos pensando que esa es, como dicen, la última instancia, no. La decisión final la tienen los ciudadanos, el voto libre, secreto y hay que participar", aseguró el mandatario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÉLIX SALGADO: TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMÓ SUSPENSIÓN DEL CANDIDATO ACUSADO DE ABUSO