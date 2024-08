AMLO no recibirá a Javier Milei en México: “No coincido con su forma de pensar”

Andrés Manuel López Obrador ha declarado que habría posibilidades que el presidente de Argentina, Javier Milei, pero de lo que está seguro el mandatario de México es que no lo recibirá.

En una conferencia de prensa matutina, mejor conocidas como "Mañaneras" en el Palacio Nacional, Obrador declaró que no coincide con “manera de pensar y su forma de ser”.

“Es algo normal que Milei venga a México. En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades, no hay ningún problema” declaró.

"¿Lo recibiría?", le preguntaron a AMLO sobre el viaje de Javier Milei a México para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). "No. No coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre", declaró el presidente mexicano. pic.twitter.com/u45lV5kMyO — Juan Manuel Karg (@jmkarg) August 13, 2024

“No lo recibiría, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso” agregó.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor y más influyente foro de movimiento de derecha del mundo.

Este foro se realizará el 24 de agosto en la Ciudad de México.

