AMLO rechazó millones de dólares para seguridad por cuestiones ideológicas, afirma Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, arremetió este miércoles con dureza contra la política de seguridad del gobierno mexicano que, según dijo, no funcionó y criticó que el anterior presidente rechazara millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos.

Además, enfatizó que negar la realidad y decir que no pasa nada, no soluciona el problema: “La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó", afirmó el diplomático, en referencia al lema del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, con el que mantuvo un entendimiento muy cordial hasta hace unos meses, cuando la situación se tensó.

México merece vivir sin medio, dice Ken Salazar

La actual presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió el poder el 1 de octubre, mantiene la defensa de esa estrategia de eludir la confrontación directa con los cárteles, aunque recientes enfrentamientos apuntan a que las Fuerzas Armadas están un poco más dispuestas a abrir fuego.

“México se merece vivir sin miedo”, dijo el diplomático en una conferencia de prensa en tono más duro del habitual, y a poco más de dos meses del cambio de gobierno en Estados Unidos. “Hablar (de) que no hay problema es negar la realidad... Hay un problema muy grande".

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Salazar. El diplomático puso como ejemplo del fracaso de la estrategia de seguridad el estado de Sinaloa “donde las muertes se ven donde quiera”.

Encuentran más cuerpos en México

El mismo miércoles, el jefe de la policía de ese estado al noroeste de México, Gerardo Mérida, informó del hallazgo de “un montículo con varios cuerpos”. Según Mérida, se habían identificado cinco cadáveres “pero hay algunas partes sueltas, donde están desmembrados” por lo que las víctimas podrían llegar a siete.

“Vamos bien, vamos a salir pronto” de esta situación, aseguró el mismo día el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha —del mismo partido del expresidente y su sucesora— quien lleva tiempo minimizando la violencia surgida entre facciones del cártel de Sinaloa, después de que dos de sus líderes, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, viajaran a Texas y fueran detenidos ahí el 25 de julio en una operación que todavía tiene puntos sin aclarar.

EU mantuvo apoyo a México

Salazar afirmó que fue entonces cuando se paralizó la cooperación. “Ahí completamente se cerraron las puertas del gobierno de México, nunca, nunca las del gobierno de los Estados Unidos”. Pero agregó que las relaciones ya estaban con problemas antes.

“Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que la inversión llegara a México para ayudar en la seguridad del pueblo mexicano", denunció.

El diplomático no aclaró qué tipo de ayuda era pero dijo que sigue detenida y “eso no es un buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar”. López Obrador rechazó aceptar fondos del conocido como Plan Mérida, que ofrecía equipo militar y entrenamiento para las fuerzas de seguridad, con lo que Salazar podría estar refiriéndose a eso.

Al llegar al poder, a finales de 2018, AMLO recortó los fondos para las fuerzas policiales y dio al ejército, la marina y la militarizada Guardia Nacional las principales labores de seguridad.

Busca EU trabajar con Claudia Sheinbaum

El embajador aseguró que para que el plan de Sheinbaum tenga éxito “no se puede quedar en las explicaciones del pasado” de rechazar apoyos “por problemas ideológicos” sino que debe trabajar para mejorar las relaciones con Estados Unidos y confrontar la realidad con “la verdad” y con dinero para programas de seguridad, en lugar de aplicar la “austeridad republicana”.

“Lo que espanta a uno (es que) no va a haber la inversión que se requiere”, temió el embajador. Y “no se le puede pagar a un policía casi nada y esperar que va a hacer su trabajo”.

Este mismo miércoles se aprobó en el Senado una reforma constitucional que da a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional nuevas atribuciones en temas de investigación. La iniciativa, que pasará ahora al Congreso, fue avalada por unanimidad de todos los partidos pero los expertos advierten que, para que sea eficaz, necesitará controles ciudadanos y dinero.

El embajador Salazar también recordó que para reducir la inseguridad es necesario “un sistema de justicia que de verdad trabaje” y “tener investigaciones buenas, que no se hable solo de cero impunidad sino que de veras se llegue a la verdad”.

Estados Unidos ha criticado con dureza la reciente reforma del Poder Judicial en México, que a su juicio deteriorará la democracia. No obstante, compartió la apuesta de la presidenta de seguir incidiendo en la prevención de las causas con programas sociales como hizo el anterior mandatario.

