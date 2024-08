Ana Cisneros denuncia presunta violencia de Lapizito; es la segunda novia que revela agresiones

Hace un par de días empezó a circular en redes sociales un video donde la influencer Fer Durán contó que su exnovio la había violentado pero nunca dijo su nombre, pero sus seguidores empezaron a decir que había sido Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como ‘Lapizito’.

“Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿Por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder”, contó en el podcast ‘Un Tal Fredo’.

Ana Cisneros señala a Lapizito

Luego de que el video se viralizara, ahora salió Ana Cisneros para contar que ella también vivió violencia a lado del payasito de circo.

“Yo ya había escuchado rumores de que él había sido agresivo antes, y yo le dije: 'pues a mi me dijeron que ya fuiste agresivo antes', y me dijo: 'ay, de seguro eso te lo dijo la chismosa de Carol', creo que es hermana de Fer, y yo le dije: 'A ella ni le hablo, pero si tú me lo estás diciendo es porque ella también sabe que eres así'".

Ana Cisneros cuenta agresión

En una publicación que subió a sus redes, la cantante dijo que hubo un tiempo en que pensó que ella era la culpable del maltrato en la relación, pero se dio cuenta que era un patrón de Lapizito con sus parejas, pero una vez tuvo un poblema con él, donde su mamá tuvo que rescatarla.

“La última vez que yo lo vi, tuve que escribirle a mi mamá en el segundo que pude, porque él me quitó el teléfono de que: 'mamá, auxilio, ven a tal departamento, Freddy me está haciendo esto, esto y esto', y mi mamá tuvo que llegar al departamento a rescatarme porque no me dejaba ir, y él ya me estaba haciendo cosas fea, muy graves. Yo ese día fue la primera vez en mi vida que yo dije: 'capaz no llego a mañana'. Y me da pena como no haberme enterado de que él era así. Pero quiero que sepan que yo no estoy con él. Gracias a Dios, mi mamá, justo hace tres semanas que fue esta pelea, llegó por mí y pude cómo salir”, declaró.





