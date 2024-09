Andrea Bocelli revela que el futbol le quitó la vista por accidente

Gracias al documental ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’ es como los seguidores de Andrea Bocelli pudieron conocer la verdadera razón del por qué el tenor perdió la vista.

En las narraciones que hace dentro de la producción dirigida por Cosima Spencer, cuenta que no todo el tiempo fue invidente, aunque sí reconoce que no veía muy bien.

“Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”, relató.

Andrea Bocelli sufría de glaucoma

En el documental también aparece su hermano Alberto, quien expuso que desde los 3 años el cantante fue operado 13 veces de un glaucoma congénito, pero ninguna cirugía lo ayudó a recuperar la visión como se esperaba.

Ante tales hechos, Andrea fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual dado a las escuelas no lo aceptaba y su familia solo lo veía en vacaciones y lo visitaban una vez al mes.

Andrea Bocelli jugaba futbol

El tenor italiano reveló que cuando terminó de perder la vista fue por el futbol que jugaba en el colegio, pues de un accidente en el partido ya nunca más se recuperó.

“En el internado, solíamos jugar futbol y un día me tocó ir a la portería. No sé por qué porque yo no había atajado nunca y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser portero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia”, detalló.

Otro de los orígenes de la discapacidad visual de Bocelli fue por el apendicitis que sufrió su mamá durante el embarazo y donde los doctores le recomendaban mejor abortar porque el niño había resultado dañado.

Y efectivamente el italiano tenía problemas de vista, pero lejos de culparse la madre por la condición del cantante lo motivó para cumplir sus metas y ser autosuficiente en la vida.

