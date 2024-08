Karol G y Andrea Bocelli reviven un clásico ¡Escúchalo aquí!

Para celebrar 30 años de carrera, Andrea Bocelli sacó un disco para revivir sus temas clásicos que lo han posicionado como uno de los mejores cantantes de la música clásica y pop.

Para esta ocasión tuvo de invitada a Karol G, pero no para cantar un reguetón, sino para resaltar el tema ‘Vivo Por Ella’, donde participó en su momento Martha Sánchez.

Karol G y Andrea Bocelli refrescan una canción

El sonido es muy nuevo y moderno, pero sin dejar de lado la balada, con la voz de la colombiana le da un toque muy fresco para todos aquellos enamorados.

“Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reinventarla con una de las artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G… Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos admiradores y resonará a lo largo de generaciones”, detalló el tenor italiano.

Karol G admira a Bocelli

Por su parte, Karol G dijo que “descubrí a Andrea cuando era una adolescente. Me sentí muy conectada con su música, el poder de su voz y su manera única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí. Es una canción que siempre he amado, y cuando me invitaron a cantar ‘Vivo Por Ella’ sentí que era como volver a casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

El tema se estrenó este 30 de agosto en todas las plataformas digitales e incluso el video ya esta en YouTube, pero el álbum completo ‘Bocelli, Duets’ saldrá hasta el próximo 25 de octubre donde además incluye duetos con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia, Luciano Pavarotti, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Christian Nodal, Hans Zimmer y más.

