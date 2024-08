Bárbara Mori, su lucha contra el alcohol: “Se me venía el ‘blackout’, lo que sucedía no te quiero ni contar”

En más de una ocasión Bárbara Mori ha contado sus problemas con el alcohol, donde ha narrado que para ella no fue nada agradable, ya que desde su papá viene arrastrando esa adición.

En entrevista para el podcast ‘Sensibles y Chingonas’, la actriz aceptó de nuevo que su padre le pegaba cuando era niña por andar tomado, y no entiende por qué ya que cuando ella bebía era todo lo contrario: una persona muy alegre.

“Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento. Por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente. Pero él tenía un alcoholismo distinto al mío, pero tenía un alcoholismo muy duro para nosotros. Yo tomaba, pero no me ponía así. A mí me pasaban otras cosas. Y la peda era súper cag$da y era superdivertida. Y la verdad me la pasé muy bien”, contó.

Barbara Mori tocó fondo

Dentro de la plática, la uruguaya reveló que ya era tanta su adicción al alcohol que perdía la noción de lo que estaba haciendo y con ellos venían los problemas.

“El alcohol empezó a generarme, o sea, gracias a que yo estaba alcoholizada, de pronto se me venía el ‘blackout’, y lo que sucedía no te quiero ni contar. Y la tercera vez que me pasó eso en mi vida, dije: ‘¡basta!, si no me cuido yo, nadie me va a cuidar’”, relató.

Para Bárbara Mori contar la lucha contra las adicciones no le genera vergüenza sino todo lo contrario, sabe que puede ser un ejemplo para otras mujeres para que salgan a adelante como ella lo hizo.

“La gente empieza a ver que: ‘ah, ok, ella sí tomó su decisión’. Entonces empiezas a generar una reacción en la gente que hasta tú misma te sorprendes, porque, pues te cuesta trabajo decir la verdad, te cuesta trabajo decir que no, te cuesta trabajo no caerle bien a la gente. Pero en el momento en que empiezas a decir tu verdad, empiezas a ver la reacción de la gente”, finalizó sin antes contar que lleva 14 años sin probar bebidas alcohólicas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿OSIEL CÁRDENAS, FUNDADOR DE LOS ZETAS, SALDRÁ HOY DE PRISIÓN EN EU? ESTO SABEMOS