¿Quién es Sergio Mayer Mori?, primogénito de Sergio Mayer y papá de su nieta

Esta semana, uno de los momentos que más conmovió a toda la audiencia de La Casa de los Famosos México fue cuando la producción del reality permitió la entrada a la nieta de Sergio Mayer

La tierna niña se ganó el corazón de los televidentes al abrazar y platicar con su amado abuelo, quien rompió en llanto después de no ver a su nieta luego de todas las semanas que lleva adentro de la casa.

El ‘Tata’, como lo llaman de cariño sus compañeros del reality, repetía entre llanto: “Mi amor estás chimuela, se te cayeron los dientes y no me avisaste. ¿Qué te trajeron los ratones?

Luego de esta visita han surgido preguntas entre el joven público de LCDLFM y una de ellas es: ¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es cantante y actor. Actualmente, el guapo músico está soltero y tiene 25 años de edad. Es el primogénito de Sergio Mayer Bretón y la actriz Bárbara Mori. Uno de los trabajos más recientes que tuvo y fue la serie de Netflix, Rebelde.

Recordemos que Mayer y Bárbara tuvieron un romance aproximadamente de 5 años y fue en febrero de 1998, cuando Bárbara, quien tenía solo 20 años de edad, se convirtió en mamá.

La relación terminó no en buenos términos, pues tal como lo ha relatado Mayer, cometió el error de haber sido manager, papá y esposo.

Y aunque el ex Garibaldi siempre fue un papá presente, la relación con su hijo ha tenido muchas altas y bajas. En varias ocasiones se han peleado y distanciado.

Justo cuando Mayer Mori era un joven de apenas 17 años, conoció a Natalia Súbtil mientras filmaban la película Un Padre no tan Padre, y empezaron con un controvertido romance, pues la modelo brasileña le llevaba 10 años de edad.

De esa relación que no funcionó, llegó a la vida de la familia la hermosa nieta de Sergio Mayer.

Desafortunadamente, la relación entre padre e hijo actualmente está fracturada, tal como lo compartió recientemente el mismo cuando frente a una fotografía familiar relató:

“Sergio tiene tiempo que no lo veo, pero aprovecho este momento para decirte que mi corazón y mi casa están abiertos para ti, sabes lo importante que eres en mi vida y también para tus hermanitas. Y si en determinado momento no te sientes a gusto viéndome a mí, no dejes de ver a tus hermanitas”.

Esta semana el líder del Team Infierno otra vez está nominado y será el próximo domingo que se definirá si abandono o no la casa.