Paola Rojas se vuelve tendencia tras salida de Genaro Lozano de Por las Mañanas

N+ en redes sociales, forma parte de una “reestructura de su programación matutina”. A siete meses del estreno de Por las Mañanas Genaro Lozano , titular del programa, anunció que deja este espacio informativo. El movimiento, de acuerdo con un comunicado publicado poren redes sociales, forma parte de una “reestructura de su programación matutina”.

Al final de la emisión de este 21 de julio, Lozano se despidió de la audiencia y de sus colaboradores: “Hoy es mi último programa al frente de Por las Mañanas y quiero agradecerles con el corazón por haber mantenido este espacio noticioso como el más visto del día en el país”.

“Agradezco también a mis jefes por haberme invitado a este proyecto y por la confianza depositada en mí y en este equipo. Gracias a mis colaboradores”, dijo Lozano al tiempo que aparecía a cuadro parte de su equipo.

El periodista y politólogo indicó que hacía una pausa necesaria para recargar su creatividad y para poner su inteligencia y pasión en proyectos nuevos.

Pero creyeron que era buena idea quitar a Paola Rojas https://t.co/2d6rWO6aUT — Johnny K (@LostAndDamned28) July 21, 2023

Internautas destrozan a Lozano y a Televisa

El anuncio volvió tendencia el nombre de Genaro Lozano, pero también el de Paola Rojas . Tuiteros aprovecharon para festejar “el fracaso” del presentador, quien en enero de este año sustituyó a Rojas, en un movimiento de Televisa que generó polémica.

“Pero creyeron que era buena idea quitar a Paola Rojas”, “Lo mejor que pudo haber echo la televisora y más porque no lleno el espacio de la gran Paola Rojas”, “Deberían correr también al pende…… que cambio a Paola Rojas”, escribieron algunos tuiteros.

Paola Rojas esperando que le rueguen regresar pic.twitter.com/uC6MdDLpCO — Ana Bolena (@AnaBole13764018) July 21, 2023

Paola Rojas y su polémica salida

A finales de 2022, se rumoró que Televisa haría cambios en su programación matutina. La modificación más polémica fue la salida de Al Aire con Paola Rojas, tras seis años de transmisión.

La cancelación del programa sorprendió a la presentadora y a la audiencia, pues se trataba de un espacio informativo con más rating en comparación con la competencia.

Semanas después de despedirse de su audiencia, durante el programa Netas Divinas, Paola Rojas admitió que le fue difícil digerir que el programa saliera del aire.

“Me di cuenta que mucha de mi seguridad la depositaba ahí. Ese programa me dio contención en una etapa muy difícil de mi vida, fue lo que me dio el caminito. No me había dado cuenta. Soltarlo ha sido mucho más complicado de lo que pensé”, dijo conmovida.

Los ajustes en N+ se dan luego de que TV Azteca hizo cambios en su barra matutina, con los programas Primera Línea, Hechos AM y especialmente Nosotros, Ustedes y Hechos, ganando terreno en las preferencias.

Cómo queda la programación de N+



Los cambios en N+ inician a partir del 7 de agosto. El noticiero Las Noticias, con Carlos Hurtado, extenderá su horario para ser transmitido de 5:50 a 7:00 am, de lunes a viernes, por las estrellas, Vix y nmas.com.mx, mientras que Despierta, con Danielle Dithurbide, ahora se transmitirá de 7:00 a 9:00 am por el mismo canal y plataformas.