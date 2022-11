Paola Rojas saldrá del programa 'Al Aire' a principios del 2023

La conductora y periodista mexicana, Paola Rojas, dejará ‘Al Aire’, noticiero matutino en el que estará hasta enero hasta 2023. La partida de Paola se suma a la noticia de que Denise Maerker también abandonará su noticiero.

La cadena N+ Media dio a conocer que Rojas tendrá otro espacio con ellos, mismo que será conducido y dirigido por ella.

"Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta digital de N+ Media a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales", explicaron.

A través de redes sociales, la conductora mandó un mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

"Me preparo para un nuevo comienzo. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti.

"Gracias también por todos sus mensajes tan cariñosos, luego de que ayer se compartiera el anuncio de qué este programa pronto va a entrar en una nueva etapa y bueno, nosotros que hemos despertado juntos tantos años, ahora... coincidiremos poquito antes de dormir, aquí seguimos", explicó.

