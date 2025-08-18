¡Apoyo azulcrema! Sebastián Cáceres estuvo presente en el triunfo de Alana en Supernova Strikers

La primera edición de Supernova Strikers ha sido un completo éxito; con más de 10 millones de espectadores en simultáneo a través de las plataformas oficiales tanto del evento, como de los streamers involucrados, la transmisión 'rompió' de una manera más que contundente el internet la noche del domingo 17 de agosto.

Alana Flores se llevó la victoria en el evento central de la noche: su pelea en contra de Gala Montes; sin embargo, los aficionados de las Águilas del América 'han volteado' a ver el evento debido a una presencia especial en él.

Mario Bautista tuvo a Alemán como invitado sorpresa | ESPECIALES

El Águila en el palacio

Una de las incógnitas que tenía el evento, era si en la pelea final aparecería el jugador de las Águilas del América, Sebastián Cáceres, lo cual finalmente sucedió, ya que alrededor del ring los entrenadores, familiares y demás amigos de Alana la acompañaron al momento de ser parte del evento central.

Después de la pelea, la cual terminó con una victoria para 'La Rana', Cáceres ingresó al cuadrilátero para festejar con su novia, además de entregar una de las postales de la noche: la streamer en hombros del jugador uruguayo festejando su cuarta victoria como participante de los eventos de boxeo con creadores de contenido.

El futbolista uruguayo acompañó a su novia en todo momento | ESPECIALES

Un evento histórico

Con una larga noche de domingo, Supernova Strikers ha sido un auténtico fenómeno en las redes sociales, siendo trending topic a lo largo de México y más allá. Además, dicho evento contó con la participación de algunos de los famosos más importantes en internet dentro de los últimos años.

Nombres como Franco Escamilla, Escorpión Dorado, Alana Flores, Gala Montes, Mario Bautista, entre otros, han sido parte de una noche sin precedentes, sumado a la mesa de comentarios, en la cual estuvieron presentes el polémico David Faitelson, Ricardo Pérez y Solobtzky de La Cotorrisa y Carlos Aguilar 'El Zar'.

La noche terminó con Alana festejando, pero con un momento inesperado, Bárbara de Regil, quien estaba en primera fila, lanzó un reto para la ganadora principal, lo cual deja como incógnita si para el 2026 se dará la pelea entre ambas figuras.

