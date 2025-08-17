¿Hace llamado al bullying? Marc Crosas pide ‘dejarle comentarios' a David Faitelson

Marc Crosas no suelta a David Faitelson. El exjugador aprovechó el 'debut' de su compañero en la transmisión del Supernova Strikers para burlarse del comunicador.

En redes sociales, Faitelson compartió una fotografía previo al evento. "Mi domingo promete ser divertido", escribió el excomentarista de otros medios como ESPN y TV Azteca. Ante esto, Crosas aprovechó y compartió la imagen en su propia cuenta.

Crosas se burló de Faitelson | IMAGO 7

"Depositen aquí su comentario para que mi querido David Faitelson tenga una espectacular y divertida velada de Supernovaboxing…", escribió el exjugador español.

El bullying llegó contra Faitelson

Ante la publicación de Crosas, las burlas y los insultos no tardaron. "No que no le gustaban esos eventos y no que el boxeo era salvaje y no debería existir", "La prost*** de la TV", "Ya con los abucheos tiene", fueron algunas de las respuestas.

Además, otros usuarios compartieron memes, por ejemplo, uno de Emilio Azcárraga moviendo un títere de Faitelson. Otros aprovecharon para sugerir peleas de David contra otros personajes.

Faitelson formó parte del Supernova Strikers | X: @DavidFaitelson_

Crosas mantiene su "guerra" contra Faitelson

Con esta publicación, el exjugador solo mantiene su postura "hostil" contra su colega. En general, por distintos temas suelen entrar en disputa y discutir por medio de redes. Sin embargo, en el caso específico del Supernova Strikers, durante la semana pasada Crosas no ocultó sus críticas contra Faitelson.

El ex de ESPN en su momento criticó a Alana y eventos como la 'Velada del año'. Por ello, cuando compartió un video del careo de la streamer con Gala Montes, Crosas se burló. "Con dinero baila el perro, ¿o cómo era el dicho David Faitelson".

Crosas propicio las burlas contra Faitelson | CAPTURA