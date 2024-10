Andrea Chávez denuncia al caricaturista Antonio Garci por difundir una falsa foto erótica de ella

La legisladora de Morena, Andrea Chávez, anunció que presentará una denuncia penal contra el caricaturista Antonio Garci Nieto por difundir una imagen falsa y erótica de ella hecha con Inteligencia Artificial.

La senadora acusa al monero de violar su intimidad y de atentar contra el derecho de las mujeres de vivir libre de violencia y no por tener una diferencia política con él.

“No es libertad de expresión cuando se atenta en contra del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tiene que existir restricciones y particularmente cuando la conducta constituye un delito que está plenamente tipificado”, detalló.

Monero pide disculpas a Andrea Chávez

Andrea Chávez expuso que ofrecerá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX todas las pruebas que presuntamente inculpan a Garci Nieto, incluyendo mensajes que le mando de manera privada por la rede social X antes Twitter.

“Queremos con esto sentar un precedente firme para que todas las mujeres tengan derecho a esa vida libre, soberana y digna en todos los espacios, incluido el digital, que sirva a este caso que se ha mediatizado tanto para visibilizar a las mujeres anónimas que están sufriendo esto afuera de este recinto”, dijo.

Por último, la senadora de Morena dijo que el caricaturista trató de disculparse con ella pero utilizando recursos revictimizantes y eso no le parece bien.

“Hay una suerte de disculpa, pero también utilizando recursos que son revictimizantes. Yo ya he ofrecido el mensaje a manera de prueba frente a la Fiscalía de la ciudad de México, no me parece que esto deba de tomar parte de una exculpación del victimario de ninguna manera”, concluyó.

