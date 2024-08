Andrea Legarreta llama “psicópata” a Adrián Marcelo por amenazar a Arath de la Torre

Las actitudes de Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos en esta vez molestaron a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, quien calificó como “psicópata” al youtuber regio luego de que amenazó a su compañero Arath de la Torre.

Fue durante la madrugada de este lunes, después de la eliminación del Potro, que Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre, dejando ver que está dispuesto a hacer todo para atacarlo, incluso sin respetar las reglas.

“No me quieras ver la cara, tú sólo eres la cara y eres un gran actor, yo no estudié eso, tengo otras herramientas para llegarte a ti, ¿sabes de qué tienes abstinencia?, de adulación (…) sigue haciendo eso y para mí no hay reglas. Me siguen picando y para mí no van a existir reglas ni ese contrato de por medio”, dijo el exconductor de Multimedios.

A estas palabras reaccionó Andrea Legarreta, quien dijo no entender por qué Adrián Marcelo sigue dentro del reality show producido por Televisa.

“Genera un shock, una indignación y una frustración, porque lo que es capaz de decir es increíble. La manera de amenazar, de decir ‘yo no tengo nada que perder’, ‘vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia a Arath’.

“Es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo. La prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a semejante psicópata. De verdad es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo.

“Increíble que este ‘ser’ siga adentro y al aire. Es un peligro para la sociedad. Provocador, manipulador, lleno de maldad. El ejemplo de lo despreciable y bajo que puede llegar a ser alguien”, comentó Andrea Legarreta, uniéndose a las voces de la mayoría del público que también exigen la expulsión de Adrián Marcelo.

