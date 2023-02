¿Ángela Aguilar, en 'controversia' tras negativa de incursionar en el reguetón?: 'Ay, no, me ofende'

¿Ángela Aguilar, hija del cantante, Pepe Aguilar, en 'controversia' tras negativa de incursionar en el reguetón? La intérprete llamó la atención al señalar al género musical como ofensivo, o uno que, al menos, la ofende a ella.

"Ay, no, me ofende, por favor. No, no, o sea, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimas amigas que la cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco, reina", comentó

La hija de Pepe Aguilar confesó que su intención es llevar la música regional mexicana a las generaciones más jóvenes por lo que no tiene intenciones de hacer o colaborar con algún exponente del género urbano.

"Más que peso es una responsabilidad muy grande. Mi hermano y yo desde que iniciamos nuestra carrera nuestra energía fue directamente a cantar y a exponer esta música para las nuevas generaciones, para los más jóvenes. Y gracias a Dios y gracias a todos estos movimientos, pues ya hay muchos más jóvenes cantando música mexicana", finalizó

