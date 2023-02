Karely Ruiz confesó que se rapó tras sufrir alopecia

Karely Ruiz sorprendió a sus fans con un nuevo look. A través de sus redes sociales, la influencer compartió fotografías con cabello corto y platicó por qué decidió cortárselo.

La modelo realizó un 'live' para dar a conocer que la imagen fue hace dos años y argumentó que se cortó el cabello por un problema de alopecia.

"En este momento de mi vida pasé un proceso muy difícil", platicó la regiomontana. "Tuve que raparme ya que tenía problemas de alopecia por el estrés. Lloraba mucho", confesó Karely.

Actualmente la modelo de OnlyFans utiliza un look con cabello largo, también utiliza pelucas para darles varios looks a sus seguidores. Por su parte Karely también dejó en claro que 'el dinero no lo es todo que, así como ustedes, yo también tengo problemas", informó.

