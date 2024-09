Angelica Vale pide que paren el “hate” por decir que Gala Montes no es la novia de México

En el reality show, La Casa de los Famosos México, la participante del cuarto Mar, Gala Montes, fue nombrada “La novia de México”, tras su fuerte y reconocida participación dentro de la casa.

Además, elogian la belleza física que tiene, en redes sociales la han apoyado tras su feudo con el regiomontano Adrián Marcelo, quien salió por la puerta de atrás tras una discusión en vivo con Gala durante una de las galas.

Anteriormente, según una fuente de TvyNotas, quién es una persona allegada a la familia:

“Angélica Vale declaró que le pedirá a Gala que se cambie el mote a la “Gala de México”. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por LCDLFMX”.

“Dice que es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelven famosas. Considera que es una falta de respeto a su mamá, quien fue nombrada así por el periodista Octavio Alba en la década de los 60.Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”.

La fuente también declaró que Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga.

Angélica Vale responde a las críticas

Si, dije en una entrevista, que La Novia de México era mi mamá, y que de broma de defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar. — Angelica Vale (@angelicavale) September 27, 2024

Ahora, después de las duras críticas que ha recibido Angélica en sus redes, la actriz ha salido a responder sobre las controversias que han generado.

“A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y se que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera.

Aquí no hay mala onda contra NADIE.”

En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos que hemos recibido, por algo que no hemos hecho, por eso no había publicado nada, pero no se vale que por un chisme siga esta mala onda.

Los títulos los pone el público, en eso si estamos de acuerdo, el público siempre ha mandado. Se que hay mucho amor para mi mamá, para mi y también para Gala, que nos une el hecho de haber empezado desde muy chicas nuestras carreras. — Angelica Vale (@angelicavale) September 27, 2024

Pero ya bájenle 2 rayitas… Yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo. Mi mi madre ni yo hemos sigo jamás de escándalos y no comenzaremos a ahora. Ya no hablaré más de este tema.

Gracias y como siempre digo… ¡Menos odio… Más amor!

Bajale varias rayas Angelica Vale, Gala Montes no se puso "la novia de México", es mas, ¡Ni siquiera sabe que le pusieron asi! porque esta encerrada.

