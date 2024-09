Scooters reglamento: ¿Habrá multa por no respetar las nuevas disposiciones?

Cada vez vemos más patines eléctricos circulando por las calles, pero para que tengan un control, los gobiernos están regulándolos en especial los llamados scooters.

Quien ya empezó a poner orden fue el municipio de Guadalajara, el cual tendrá una serie de normas para seguridad de los usuarios, peatones y automovilistas.

¿Scooters tiene circulación libre?

“Entre los derechos está el de poder circular por la ciclovía siempre y cuando no excedan los 25 kilómetros por hora, cuando quieran ir por encima de esta velocidad y hasta 45 kilómetros por hora lo podrán hacer por el carril derecho en el espacio central de las principales vialidades”, expuso el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros.

Entre otras normas, está que los propietarios de los patines eléctricos no podrán usar su celular cuando circulan y no podrán usar audífonos para que estén alerta.

¿Habrá multas para usuarios de scooters?

Por el momento, Guadalajara es el único municipio del país en buscar la regulación de este tipo de transporte, pero como este tema es muy nuevo, por el momento no contemplan multas o sanciones para quien no haga buen uso de su scooter.

"No hay multas, no hay sanciones económicas ni de ningún tipo. Son normas de convivencia entre las distintas modalidades de transporte que en su momento tendrán que ser socializadas y en caso de su incumplimiento pues ya procederían otras medidas que por el momento no estamos tomando”, detalló el regidor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: METRO CDMX: YA PODRÁS PAGAR TU PASAJE CON TARJETAS BANCARIAS