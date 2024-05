Annita y Alejandro Fernández estrenan colaboración juntos "La tóxica"

El 23 de mayo, Anitta y Alejandro Fernández lanzaron su nueva colaboración llamada 'La tóxica', donde Anitta se aventura en la música regional mexicana.

Anitta ha sorprendido al aventurarse en el género del mariachi en colaboración con un miembro de la 'Dinastía Fernández'. La canción 'La tóxica' será completamente en estilo mariachi, sin ninguna combinación de géneros. Se ha lanzado un adelanto en el canal de YouTube de El Potrillo.

¿Qué dice la canción de "La tóxica" de Annita y Alejandro Fernández?

“Ya me liberé de la tóxica, romántica, intensa, la insegura

Para tanto mal de amores ya encontré por fin la cura

Mi solteria y yo ayer cumplimos otro mes”, canta el potrillo.

“Ya me liberé de otro que me dejó en visto y del que siempre me contesta

Para qué gastar en gatos si puedo gastar en fiesta

Mi solteria y yo ayer cumplimos otro mes”, canta la artista brasileña.

Redes reaccionan a canción de "La tóxica" de Annita y Alejandro Fernández

Los fanáticos de Anitta y Alejandro Fernández respondieron positivamente en su mayoría a la colaboración entre ambos artistas, mostrando entusiasmo por escuchar la canción. Sin embargo, hubo algunos seguidores que expresaron molestia y descontento, argumentando que la imagen de Anitta no encaja con la de Alejandro Fernández.

