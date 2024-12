Año Nuevo 2025: Posible setlist de Polymarchs para concierto en Paseo de la Reforma

La Ciudad de México (CDMX) celebrará la llegada del Año Nuevo con una fiesta en donde miles de capitalinos se darán una cita en el Ángel de la Independencia.

A partir las 22:00 horas, será la hora en em que Polymarchis sea el encargado de animar a todos los asistentes y espectadores durante un show de cuatro horas.

La CDMX despedirá el 2024 en celebración con Polymarchs|

Es un show que no te debes perder si estás de visita en la CDMX o eres habitante, pues es una presentación promete ser un despliegue vibrante de música, luces y energía que se vivirá en pleno Paseo de la Reforma.

Más de 300 trabajadores

El evento incluye la participación de más de 300 trabajadores comprometidos con el éxito del espectáculo.

En escena, 20 bailarines estarán acompañados por 75 rayos láser que iluminarán el cielo y transformarán la zona en un espectáculo visual impresionante.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementarán estrictas medidas de protección, como carpas de protección civil, personal especializado monitoreando el evento, y más de un kilómetro de valla metálica que funcionará como "línea de vida" en caso de emergencia.

Posible setlist de hoy 31 de diciembre|

Posible setlist para la presentación de año nuevo

La agrupación presentará lo mejor de la música de los 80’s y el high energy, un género que marcó una era en la música electrónica y de baile, este sería su posible setlist:

La cita

Danger de The Flirts

Lady Fantasy de Max Him

Living on a Video de Trans X

Get a way de Maxx

Turbo Diesel de Albert One

Somebody to love de Café Societ

Dance to the beat de Solid Base

Vámonos de Tridimensional

High Energy de Evelyn Thomas

