“Apaguemos la Narcocultura” ya tiene audiolibro en Spotify: esto dice Fito Torres

El activista Adolfo "Fito" Torres acaba de dar un nuevo paso en la cruzada que encabeza contra la glorificación del crimen organizado en la cultura popular: anunció el lanzamiento del audiolibro de “Apaguemos la Narcocultura”, ya disponible en Spotify y en el sitio oficial del proyecto.

“El audiolibro de Apaguemos la Narcocultura ya está en Spotify y en nuestro sitio web. Ya puedes escucharlo donde quieras”, informó Fito.

Adolfo 'Fito' Torres presenta su proyecto ahora en audio / FB: @AdolfoTorresR

Con esta versión en audio, el proyecto busca llegar a más madres, padres, docentes y jóvenes, adaptándose a sus rutinas y formas actuales de consumir contenido. La idea es clara: si la narcocultura se reproduce a través de música, series, moda y redes sociales, la respuesta también debe estar presente en esos mismos espacios.

Una guía crítica para entender el problema

El audiolibro recoge los puntos clave del movimiento, con reflexiones que invitan a identificar, cuestionar y debatir sobre los contenidos que normalizan la violencia y exaltan al narco como modelo de vida. Retoma además la Guía para Padres y Maestros, una herramienta práctica que ofrece recursos para dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre los mensajes que consumen.

Fito Torres también tiene una guía del tema para padres y maestros / FB: @AdolfoTorresR

“No se trata de censurar ni de prohibir, sino de generar conciencia”, ha señalado el fundador del movimiento.

Fito parte de una premisa: la narcocultura no solo se consume, también se reproduce. Y frente a eso, los adultos necesitan saber cómo acompañar a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico.

Una red contra la violencia cultural

La propuesta va más allá del discurso. En la plataforma apaguemoslanarcocultura.com, el proyecto invita a la acción con cuatro verbos clave: Apagar, Impulsar, Conversar e Inspirar. Es decir, dejar de consumir productos que glorifican la violencia, apoyar expresiones culturales positivas, generar diálogos y visibilizar historias de éxito reales.

La narco cultura también se combate por los medios digitales / FB: @AdolfoTorresR

Desde su creación, el movimiento ha señalado cómo corridos, series, videojuegos y redes sociales han ayudado a normalizar una narrativa que celebra el dinero fácil, la impunidad y el poder armado, dejando de lado valores como el esfuerzo, la empatía y la solidaridad.

“Apagar la narcocultura no es un gesto simbólico, es una decisión colectiva sobre el país que queremos construir”, concluyó Fito Torres. Con el audiolibro, esa decisión puede empezar con solo apretar play.

Todos los detalles, libro, audios y ayuda están su sitio web / FB: @AdolfoTorresR