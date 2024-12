¡Apple TV+ ofrecerá su servicio de streaming gratis por tiempo limitado!

Apple, bajo la dirección de Tim Cook, llevará a cabo una promoción especial que permitirá a los usuarios acceder de manera gratuita a Apple TV+ durante el primer fin de semana de enero de 2025, específicamente los días 4 y 5, sin requerir una suscripción activa.

Los días 4 y 5 de enero la plataforma de streaming ofrecerá servicio gratis. | CQ México |

La compañía ha comunicado a través de su cuenta oficial en X que cualquier individuo que posea un dispositivo compatible con Apple TV podrá acceder a su extensa selección de películas y series sin la necesidad de proporcionar información bancaria ni de suscribirse, lo que facilita la prueba del servicio.

This weekend, see for yourself.



Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024