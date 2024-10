Arquitectura como instrumento contra el cambio climático: Daniel Esquenazi Beraha

En los últimos años, la arquitectura ha dado pasos importantes hacia un enfoque más sostenible, incorporando materiales naturales y tecnologías innovadoras para reducir el impacto ambiental. Al respecto, el arquitecto mexicano Daniel Esquenazi Beraha ha enfatizado el papel de la arquitectura en la lucha contra el cambio climático.



Uno de los proyectos más notables es The Arc at Green School Bali, diseñado por IBUKU en Indonesia, que ha ganado premios internacionales por su diseño ecológico. Este edificio, terminado en 2022, utiliza arcos de bambú para reducir las emisiones de carbono y es un ejemplo de cómo los materiales naturales pueden ser funcionales y estéticamente atractivos. En los últimos dos años, The Arc ha sido utilizado como modelo para otros proyectos sostenibles en Asia, contribuyendo a una reducción de hasta un 40 % en el uso de materiales tradicionales de alta emisión.



En Suecia, el Sara Cultural Center, terminado en 2023, es otro ejemplo destacado. Este rascacielos, uno de los más altos del mundo, ha revolucionado la construcción al utilizar madera masiva para reducir la dependencia de materiales como el acero y el hormigón, responsables de grandes emisiones de CO2. La construcción de este edificio marcó un precedente en la arquitectura, logrando reducir las emisiones en un 20 % en comparación con estructuras de tamaño similar. Según datos del Consejo Sueco de Edificación Sostenible, este tipo de construcción puede ahorrar hasta 300 toneladas de CO2 por edificio.



Otro proyecto de relevancia es el Dock Building en Vancouver, diseñado por MGA | Michael Green Architecture y terminado en 2022, cumple funciones prácticas como una marina, pero destaca por su enfoque sostenible, utilizando técnicas de construcción que reducen los residuos hasta en un 50 %, según datos de la Canadian Green Building Council.



“Este tipo de proyectos muestran cómo los arquitectos pueden integrar sostenibilidad en diseños funcionales sin sacrificar la belleza arquitectónica”, indicó Daniel Esquenazi Beraha.



Proyectos residenciales como el No Footprint House, desarrollado en 2023 por A-01, buscan minimizar el impacto ambiental mediante el uso de materiales locales y estrategias de diseño que optimizan la ventilación natural y la luz solar, reduciendo la dependencia de la energía artificial. Este modelo de vivienda ha ganado relevancia en América Latina, donde su implementación ha logrado reducir el consumo energético hasta en un 30 %, de acuerdo con informes de la Asociación Costarricense de Arquitectura Sostenible.



La reutilización de estructuras también ha ganado protagonismo, como es el caso de la Glorieta Cibeles en Ciudad de México, un edificio que fue restaurado tras los daños del sismo de 1985. Terminada en 2024, esta torre ha demostrado que es posible revitalizar edificios antiguos para cumplir con los estándares actuales de sostenibilidad y eficiencia energética.



En ese sentido, Esquenazi Beraha mencionó que “la reutilización y adaptación de estructuras preexistentes es una de las mejores formas de reducir el impacto ambiental, ya que evita la necesidad de nuevas construcciones y reduce los residuos”.



Un estudio del World Green Building Council de 2023 destacó que el sector de la construcción es responsable de casi el 40 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En respuesta, proyectos como los premiados en el Architecture MasterPrize han demostrado cómo el uso de materiales sostenibles puede reducir significativamente estas emisiones.



“La integración de materiales naturales, como el bambú y la madera, se está consolidando como una estrategia eficaz para enfrentar los desafíos del cambio climático. La sostenibilidad no es una tendencia, es una obligación para los arquitectos de hoy y del futuro”, apuntó el arquitecto mexicano.

