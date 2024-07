'Arriba El Ánimo' cumple medio año activando a las comunidades tapatías

Guadalajara ha sido testigo de una transformación notable gracias al proyecto "Arriba El Ánimo”. Desde su lanzamiento en enero de 2024, este proyecto ha revitalizado cuatro importantes Unidades Deportivas: Unidad Morelos, Ex Penal de Oblatos, Balcones de Oblatos y la Academia Municipal No. 36. En tan solo seis meses, más de 1,740 usuarios han encontrado un espacio seguro, gratuito, divertido y accesible para ejercitarse.

Cada una de estas unidades deportivas ahora cuenta con un cubo completamente equipado con el material y mobiliario necesario para diversas actividades físicas. Los usuarios pueden disfrutar de clases de cardiobox, yoga, pilates, baile, core, GAP, y muchas más, siempre bajo la guía de instructores capacitados. Esta oferta inclusiva no solo promueve la salud física, sino que también fortalece la cohesión comunitaria y mejora la calidad de vida de los participantes.

El éxito de "Arriba El Ánimo" no habría sido posible sin el respaldo y la visión de líderes comprometidos con el bienestar de la comunidad como Pablo Lemus, Gobernador electo de Jalisco, quien creyó en este proyecto y lo introdujo al municipio durante su gestión como alcalde de Guadalajara y Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General de Construcción de Comunidad de Guadalajara. Su dedicación y esfuerzo han sido cruciales para la implementación y el éxito continuo de este proyecto, creando espacios comunitarios accesibles y seguros que dejarán huella duradera en la ciudad.

El impacto positivo de "Arriba El Ánimo" es evidente. En tan solo medio año, el proyecto ha proporcionado a miles de personas la oportunidad de ejercitarse y adoptar hábitos de vida saludables. Estos espacios revitalizados no solo promueven el bienestar físico, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y comunidad entre los participantes.

“Se ha convertido en una familia para mí. Más allá de lo físico, he podido ver cambios en mí y me siento parte de una comunidad, de esta gran familia. Quiero que crezca y llegue a todo el país porque es una experiencia transformadora”, cuenta Mirna Hidrogo, usuaria del cubo de la Unidad Deportiva Ex Penal de Oblatos.

La transformación de las Unidades Deportivas es un testimonio del poder de la colaboración y la visión compartida. Con el continuo apoyo de la comunidad y los líderes locales, "Arriba El Ánimo" seguirá siendo una fuerza positiva en Guadalajara, promoviendo la salud y el bienestar de sus ciudadanos.