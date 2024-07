¡Asalto perrón! Captan en video a perrito que se robó un peluche de centro comercial

En redes sociales se ha hecho viral el video que registró el momento exacto de un robo dentro de un centro comercial, aunque a diferencia de otros, este ‘delito’ tuvo su grado de ternura, pues fue realizado por un perro.

No todo lo que circula en Internet es malo y un ejemplo de ello son aquellos clips en donde los protagonistas son mascotas como perros o gatos que hacen alguna gracia, generando miles de clics y ‘me gusta’ que convierten ese tipo de contenido en viral.

Tal es el caso de un reciente video de 28 segundos de duración y que fue compartido por la cuenta de TikTok @cxmlss, el cual ya acumula cerca de 3 millones de reproducciones, pues en él aparece un perrito que hace la maldad de robarse un peluche.

La grabación fue hecha en un centro comercial, aparentemente en México, y en ella se observa cuando un perro negro de talla grande corre con un peluche de rana verde en el hocico, el cual se cree que se encontró tirado en el piso o lo sustrajo de una tienda del lugar, pues detrás de él se ve a una joven empleada tratando de atraparlo para quitarle el juguete.

El video se cortó y ya no se supo en qué terminó el caso del perro ladrón de peluches, sin embargo, la historia se ha hecho viral en redes sociales, generando diversos comentarios, en su mayoría a favor del animal, aunque también hay personas que critican la presencia de mascotas en los centros comerciales.

“Por eso las mascotas no deben acudir a plazas, restaurantes, etc”; “Repitan, ‘Los perros no deben entrar a las plazas’”; “Los perritos nunca piden más de lo que merecen”; “¿Por qué no se lo dejan? Qué divino, merece tener su muñequito”; “Pobrecito, ya se lo hubieran regalado”, son algunos comentarios que se leen en rede sociales.

