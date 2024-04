Atacan a hermano de Fofo por pertenecer a la comunidad LGBT+; exige frenar agresiones a su familia

El caso de Rodolfo ’N’, mejor conocido como Fofo, ha estado escalando niveles a tal grado que la familia del influencer está recibiendo agresiones por medio de las redes sociales.

Al respecto, Rodrigo Márquez, hermano del influencer, detalló que la gente lo está agrediendo por sus orientaciones sexuales: “Hay una situación que me tiene sumamente triste, que es ver la cantidad de comentarios que he visto en los últimos días, son comentarios que nunca me había tocado escuchar o leer hacia mi persona o hacia mi sexualidad y me parece una locura que en pleno siglo XXI lleguen personas a decirme insultos sobre mi sexualidad que ni siquiera voy a mencionar”, declaró.

Hermano de Fofo, orgulloso por su sexualidad

Por medio de un video en su perfil de Instagram, Rodrigo se dijo orgullo de pertenecer a la comunidad LGBT+ y que, incluso, grupos de feministas también lo están atacando.

“Yo decido vivir mi sexualidad abiertamente y creo que no tengo que estar pasando por una situación como esta, incluso mujeres feministas que también han venido a insultar mi orientación sexual, yo me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT”, detalló.

Atacan a mamá de Fofo

Márquez dijo que todo el problema con su hermano ha hecho que los ataques lleguen a su madre, por lo que exige que frenen los insultos pues su familia no tiene nada que ver con el caso de Fofo.

"Así como he escuchado faltas de respeto hacia mí, también he escuchado faltas de respeto hacia mi madre y si me gustaria por favor pedir a todo el mundo que dejen de venir a insultarme a mí y sobre todo agredir a mi familia porque no son maneras", afirmó.

Hermano de Fofo lamenta agresión a víctima

Por último, Rodrigo Márquez ofreció una disculpa a la señora Edith, la cual fue agredida por Fofo, y lamentó que le tocara vivir esa situación, pero reitera que no justifica lo que hizo su hermano, pero hace un llamado para que ya no los ataquen.

“Es una situación que me parte el alma, estoy muy triste, es de verdad desgastante para mí y toda mi familia... Siento que esto ya llegó a un extremo muy heavy, donde ya hay amenazas de por medio, ya hay chismes y cosas que están inventando”, concluyó.

TAMIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXIGEN JUSTICIA PARA RENATA Y MAYA; FUERON ATROPELLADAS POR UN METROBÚS