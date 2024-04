Víctima de Fofo habla de la carta que le mandó la mamá del influencer para pedirle perdón

En entrevista en ‘Venga la Alegría’, la señora Edith mencionó como se siente luego de los golpes que recibió por parte de Fofo, quien ahora está detenido en penal de Barrientos por presunta tentativa de feminicidio.

La víctima del influencer dijo que han sido días complicados pues no se puede recuperar y es complicado para ella ver de nuevo el video de los hechos en un estacionamiento de un centro comercial.

“Físicamente, tiene 40 días que pasó esto, fue el día 22 de febrero, pero emocionalmente, créeme que estoy quebrada, o sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo, tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona, de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo, pero aquí estamos”, contó.

Pide a mujeres denunciar

En la charla, el conductor Sergio Sepúlveda reconoció el valor de Edith por atreverse a denunciar a pesar de enfrentarse a una persona con mucho dinero y que se creía podría burlar la justicia.

“Sí, hay que tener mucho valor y de verdad yo exhorto a todas la mujeres que sean violentadas, ultrajadas a que vayan y levanten la voz…, las autoridades sí nos hacen caso y de verdad se los digo, yo pensaba de la misma manera, que tal vez iba ir yo y que en este caso, no iba a proceder mi denuncia, porque es una persona que es un youtuber, como el manifiesta que es una persona millonaria, que tiene el poder”, afirmó la señora.

No cree en la carta de la mamá de Fofo

El pasado jueves en la noche, circuló una carta por redes sociales donde Sandra, mamá de Fofo, reconoce que su hijo debe de pagar por lo que le hizo y lamentó el dolor que le han causado.

Al respecto, la señora empezó por decir que durante la audiencia Fofo nunca le ofreció una disculpa y que tampoco cree que el escrito sea de la madre de Fofo porque nada le costaba mandársela directamente.

“Yo a esa carta no le doy veracidad, que si esta carta realmente la hubiera hecho hubiera llegado directamente a mi persona, hay muchos conductor los cuales pudo haber llegado. Esta carta para mí no es real, pero poniendo en tela de juicio que sí fuera, que la hubiera realizado, ahí ella manifestó que su labor como madre no fue suficiente y también manifiesta que su hijo está reconociendo que tuvo una conducta que como tal trajo problemas”, finalizó.

