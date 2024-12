Avión con 175 pasajeros se estrella contra una valla en un aeropuerto de Corea del Sur

Un vuelo de Jeju Air salió de la pista en Corea del Sur y se estrelló con una valla, dejando al menos 23 pasajeros muertos, informó la agencia de noticias Yonhap.

La agencia atribuye el grave accidente al mal funcionamiento del tren de aterrizaje.

Jeju Air, una aerolínea de bajo costo en Corea del Sur, transportaba 175 pasajeros y seis miembros de la tripulación en el Boeing 737-800.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024