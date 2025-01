¡Bad Bunny anuncia su regreso a México!

Es un hecho: Bad Bunny regresará a México para ofrecer conciertos, siendo el mismo cantante puertorriqueño el que lo confirmó, tras el éxito que ha sido su nuevo álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”,



Y es que con apenas unos días desde su estreno, el nuevo material musical del ‘Conejo Malo’ ya alcanzó el primer lugar en reproducciones en Spotify México, con más de 2.4 millones de reproducciones diarias. “México lindo, ¡Gracias!”, escribió San Benito en redes sociales.

El 'Conejo Malo' prepara una gira llamada 'No me quiero ir de aquí'/IG: @badbunnypr|



Luego de su visita a México en 2022, que incluyó presentarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el público de nuestro país ha estado esperando el regreso de Bad Bunny, mismo que parece estar cerca, pues mediante un video compartido en redes sociales adelantó algunos detalles sobre su gira que llevará por nombre ‘No me quiero ir de aquí’, y que incluirá varios países de Latinoamérica como México.

El nuevo álbum de Bad Bunny ha sido todo un éxito//IG: @badbunnypr|



“ Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, quisiera volver, full voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”, comentó el ‘Conejo Malo’, para luego comprometerse con sus seguidores a dar más detalles sobre su tour mundial en los próximos meses.



“ Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos, pero por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, me la estoy pasando bien y si les soy honesto, ‘No me quiero ir de aquí’”, agregó Bad Bunny.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Murió la actriz de Televisa Iliana de la Garza