Barbie Restaurante: Es el primero en México y Latinoamérica. Te decimos dónde está

Si te gusta la famosa muñeca de Barbie esta noticia te va a encantar pues se ha anunciado la apertura del primer restaurante temático de la muñeca favorita de Mattel en Latinoamérica, el cuál recientemente abrió sus puertas en México.

Barbie Dream Lounge

¿Te imaginas vivir un día sintiéndote la famosa muñeca de Mattel?

Este soñado lounge te ofrecerá una experiencia única rodeada de Barbie y su característico color rosa, así como de una rica gastronomía al estilo de la famosa muñeca con diferentes profesiones.

¿En dónde está ubicado el restaurante de Barbie?

El restaurante de Barbie en México, único en toda América Latina, se ubica en Plaza Áuriga, San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, a menos de 30 minutos del centro de Monterrey.

En el “Barbie Dream Lounge” podrás sumergirte en el mundo de la muñeca más famosa del planeta. El diseño del restaurante está inspirado en el icónico Barbiecore, un estilo moderno que rinde homenaje tanto a la muñeca como al vibrante estilo de vida lujoso.

Disfrutarás de una decoración que te transportará al universo de Barbie con una alfombra rosa, muebles en tonos fucsias y decoraciones de la muñeca.

El restaurante cuenta con una impresionante colección de muñecas Barbie, que incluyen ediciones especiales como la Barbie 65 Aniversario, y versiones de muñecas inspiradas en figuras como Frida Kahlo, María Félix, y Naomi Osaka, entre otras.

¿Cuál es el menú del restaurante de Barbie en México?

El menú de Barbie Dream Lounge es tan único como el lugar mismo. Con opciones de desayuno, comida y cena, el restaurante ofrece una carta que destaca por sus platos gourmet. Entre las opciones más populares se encuentran:

Ravioles Sueño Rosa: Una deliciosa mezcla de betabel, pistache, jamaica con guayaba, queso de cabra, y nuez caramelizada.

Tacos Imparables: Tacos innovadores de tinga de zanahoria y jícama, una opción vegetariana y fresca.

Paraíso Mediterráneo: Pollo al curry, pan pita, col morada encurtida, aguacate, tomate y queso feta, un plato que combina sabores intensos y saludables.

Tapas Chic: Jamón serrano, mermelada de tomate, queso de oveja, tapenade, cebolla caramelizada, y queso brie.

¿Cuáles son los horarios?

Los horarios de atención son de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., y de jueves a sábado hasta las 2:00 a.m. Si te gustaría saber más sobre Barbie Dream Lounge o realizar una reservación, no dudes en visitar su página oficial.

