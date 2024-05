Belinda Cancela Colaboración con Marca Registrada Tras Chiste Sobre Nodal

Belinda cancela colaboración con Marca Registrada luego de que el vocalista de la banda hiciera un chiste sobre su relación pasada con Nodal, lo cual no fue bien recibido por la cantante.

Belinda cancela canción con Marca Registrada

El vocalista de Marca Registrada anunció que la canción que habían hecho con Belinda ya está completa, pero que ahora la lanzarán en solitario debido a que la cantante no soportó su chiste. Posiblemente la canción se llame "La Huérfana" y estará incluida en el nuevo disco de la agrupación de regional mexicano.

“¿Será el destino? Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos la Huérfana ja, ja, ja,ja Ni Beli ni Kenini... Se va ir con La Marca Registrada nada más" Comentó el vocalista de la banda.

Fidel se burló de la idea de tatuarse algo para Belinda en una entrevista con el tiktoker Miguelinrisa, haciendo referencia a Christian Nodal. No dio detalles sobre lo que desató la furia de Belinda, pero los fans encontraron la entrevista donde hizo el chiste. “No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, comento el vocalista de la agrupación de regional mexicano.

