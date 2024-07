Belinda no estuvo en la Marcha del Orgullo LGBT+ porque quería cobrar un millón de pesos

Belinda era una de las artistas contempladas para participar en la Marcha del Orgullo 2024 en apoyo a la comunidad LGBT+, sin embargo, finalmente no se presentó porque su intención era cobrar un millón de pesos, según los organizadores.

Fue el pasado sábado 29 de junio que este tradicional evento se llevó a cabo en la Ciudad de México, comenzando en Paseo de la Reforma y culminando con un concierto en el Zócalo capitalino, al que acudieron miles y miles de personas.

Mariana Seoane, Kimberly La Más Preciosa, Lucía Méndez, Sergio Mayer y Bellakath fueron algunos de los artistas que participaron en la Marcha del Orgullo 2024, y a la que pudo sumarse Belinda, sin embargo, la interprete de canciones como Amor a primera vista y Luz sin gravedad finalmente se negó al no recibir el pago que ella pretendía.

“Tuve unos rollos con Belinda pero no fue así. Los mensajes existen, nada es falso, tengo todos los mensajes de cómo fueron cobrando las partes los representantes, pero Belinda siempre ha sido parte de nuestra población aliada y yo sé que todos tienen que cobrar, que todos tienen que comer”, declaró en una entrevista Angelo Diep, presidente del comité organizador de la marcha.

El organizador reveló que Belinda quería cobrar un millón de pesos por su participación, algo que no hace ni artistas de mayor trayectoria como Alejandra Guzmán.

“De todas formas, un saludo a Belinda. Sé que quisiste cobrar un millón, no te hagas, tengo los mensajes, pero al final del día yo soy belifan y es lo que es.

“Si Alejandra Guzmán, que tiene más de 30 años de carrera, viene gratis, Maite Perroni, Gloria Trevi, JNS, por qué no tú un ratito, mi Beli hermosa. Amamos ‘El sapito’, no encantaría verte. Amamos también a Danna Paola, no nos quiso cobrar ni un solo peso”, agregó.

