¿Las Piñatas Ramírez serán demandas por Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Las tradicionales Piñatas Ramírez no perdieron la oportunidad de aprovechar el escándalo que provocó el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal para realizar unas figuras de cartón con su imagen, sin embargo, muchos se preguntan si ello no les causará problemas legales como una demanda por utilizar la imagen de los cantantes.

Desde hace varios años este negocio familiar que se ubica en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se ha caracterizado por hacer piñatas inspiradas en el tema del momento, así personajes como Peso Pluma, Wendy Guevara, Karely Ruiz, Donald Trump, Jaime Maussan y hasta 'El Chapo' Guzmán han sido retratados mediante esta tradición muy mexicana.

Su más reciente creación son las piñatas con la figura de Nodal y su novia Ángela Aguilar, que han estado en boca de todos tras anunciar su romance, apenas unas semanas después de que el cantante mexicano terminó con la rapera argentina Cazzu.

“La piñata aproximadamente mide como 1.50 de altura, va a proporción del cuerpo. Ella es un poco exquisita, la gente dice que está piernuda, así que le tratamos de poner mucha pierna, su cabello corto, un poquito morena”, comentó al programa De Primera Mano el dueño del negocio Piñatas Ramírez, quien agregó que los artículos se están vendiendo “como pan caliente”.

Sobre la posibilidad de que Nodal y Ángela Aguilar puedan demandarlos por utilizar su imagen sin permiso, el creador de Piñatas Ramírez comentó que ha tomado sus previsiones.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, porque además no nos saldría, pero también tratar de no llamarle como el artista, hay unas cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, un tatuaje en la mano, para que no sea tan idéntico, aunque obviamente la gente lo va a relacionar”, comentó.

Aunque ya ha habido ocasiones en las que las figuras públicas han manifestado su inconformidad porque se hagan piñatas inspiradas en su figura, hasta ahora ninguna ha demando al negocio de la familia Ramírez.

“Nunca no has tocado que sea formal una demanda, simplemente han tratado de amenazar, de demandar, que se enoja el artista, pero al final de cuentas, no llega a nada porque sería un proceso largo y hay detalles en donde nosotros podemos decir que no son ellos. Es complicado”, agregó el dueño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CICLO ESCOLAR 2023-2024: TE DECIMOS CÓMO CONSULTAR Y DESCARGAR LA BOLETA DE CALIFICACIONES DE LA SEP