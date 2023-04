Blackpink en México: Con atuendo mariachi y el "Cielito Lindo" cerraron su presentación en el Foro Sol

Blackpink, grupo de K-Pop compuesto por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, reventó la noche del 26 de abril con su primer presentación en el Foro Sol en compaía de todos sus seguidores mexicanos.

La Ciudad de México se pintó de rosa desde temprano, el recinto comenzó a llenarse en la tarde y los fans mostraron su emoción desde que las integrantes salieron al escenario para hacer las últimas pruebas de sonido.

Finalmente llegó la hora del show, desde su presentación pusieron a gritar a la gente cuando una a una intentaron hablar español, lo que hizo vibrar a todos los presentes.

Blackpink abrió el concierto con la canción "How you like that", uno de sus más grandes éxitos. Durante todo el show, hubo momentos en el que las famosas interactuaron con los fans al contarles cosas sobre su visita a México.

Ya para el cierre de la noche, mientras cantaban "Boombayah" les regalaron sombreros de mariachi y las cuatro cantantes se los pusieron inmediatamente.

Al final, los asistentes corearon el famoso "Cielito lindo" para despedirlas con broche de oro.

Este 27 de abril tendrán su segunda fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México.

