Blake Lively y Justin Baldoni: Juez ha fijado la fecha para el juicio

Las tensiones entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de "It Ends With Us", han llevado el caso a los tribunales. Un juez de Nueva York ha fijado el juicio para el 9 de marzo de 2026, con una conferencia previa para discutir preocupaciones sobre la publicidad y el comportamiento legal de ambas partes. Baldoni ha demandado a Ryan Reynolds y a Lively tras las acusaciones de acoso sexual que Lively hizo en su contra durante la filmación, así como por una campaña de desprestigio posterior.

El juez ha reprogramado la audiencia inicial para el 3 de febrero, en la cual se evaluará la posibilidad de imponer una orden de silencio que podría restringir a Baldoni de comentar sobre el caso. La audiencia estaba originalmente prevista para el 12 de febrero.

Blake Lively ha solicitado la destitución de Jed Wallace, un especialista en gestión de crisis, a quien acusa de manipular su imagen en las redes sociales. Además, un juez federal ha decidido consolidar las demandas entre Lively y Justin Baldoni. Lively acusa a Baldoni de acoso sexual y de causar daño a su reputación, mientras que Baldoni ha presentado una contrademanda por difamación y extorsión, reclamando la suma de 400 millones de dólares. Los abogados de Lively afirman que un abogado de Baldoni ha utilizado un sitio web para difundir información de manera selectiva y perjudicial para su clienta.

Los representantes de Lively afirman que existe una campaña de desprestigio que podría perjudicar su juicio y su carrera profesional. Por su parte, Freedman ha negado las acusaciones y ha declarado que las pruebas, tales como mensajes de texto y videos, demostrarán su inocencia.

"Siempre respetaremos al tribunal; sin embargo, nunca seremos intimidados por aquellos que sugieren que no podemos defender a nuestros clientes con hechos puros e inéditos".

