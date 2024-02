Bu, hija de Alfonso Cuarón, se lanza a la música alternativa

Por más de cinco años Bu Cuarón, de 20 años, estuvo preparando de pies a cabeza lo que será su primer disco y ahora lo tiene listo para presentarlo en sociedad.

Por medio de sus redes, la hija de cineasta Alfonso Cuarón explicó que sus canciones estarán en diferentes idiomas acompañadas de un sonido melódico y muy alternativo.

“Estoy muy emocionada de anunciar mi EP debut ‘Drop By When You Drop Dead’, un proyecto que escribí, produje e interpreté a partir de 2019 con canciones en inglés, español e italiano. Ha sido mío durante tanto tiempo y no puedo esperar a que sea tuyo”, detalló.

¿Bu Cuarón trabaja con Billie Eilish en su disco?

Poco se sabe del disco ‘Drop By When You Drop Dead’, pero en el primer sencillo que lanzó llamado ‘Viceversa’ al parecer viene con una colaboración especial.

En los créditos del tema se puede apreciar el nombre de Billie Eilish, pero no especifica si participó en la letra o la música. Pero no es de extrañarse que Bu Cuarón se roce con grandes artistas, ya que en otras ocasiones se le ha visto tomándose fotos con Taylor Swift.

Bu Cuarón hace video musical con Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki,

La cantante quiere ser un artista completa, no sólo le bastó con producir su propio material, también dirigió, escribió y produjo su primer video musical de la canción ‘Viceversa’.

“Hice esta canción cuando tenía 16 años y no puedo creer que finalmente sea tuya. Gracias a todos los involucrados en la realización del video, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa", expuso.

Además, la compositora sigue un poco lo pasos de su padre Alfonso Cuarón al tener como cómplice a Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki, quien fue el director de fotografía del video. Ahora falta esperar a que salga completo ‘Drop By When You Drop Dead’ el próximo 10 de abril para conocer un poco más de su música.

