Candida auris: ¿Tiene algo que ver con el hongo de The Last of Us?

Un hongo mortal resistente a los medicamentos, conocido como Candida auris (C. auris), ha experimentado un dramático aumento en los casos en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19. Más de la mitad de todos los estados ahora informan casos de esta enfermedad que representa una grave amenaza para la salud mundial, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Arturo Casadevall, microbiólogo e inmunólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo a Bloomberg que el hecho de que la Candida auris se haya vuelto resistente a los medicamentos es “un presagio de un futuro aterrador”.

C. auris fue descubierto por primera vez en Japón en 2009 y se informaron los primeros casos conocidos en los Estados Unidos en 2013. Sin embargo, los casos han aumentado exponencialmente hasta finales de 2021, según un artículo publicado en la revista Annals of Internal Medicine. Los CDC informaron que el año pasado se registraron otros 2,377 diagnósticos clínicos y 5,754 casos identificados a través de la detección.

Los expertos han señalado que la propagación del hongo se debe en parte a la pandemia de COVID-19, ya que los pacientes infectados con el virus pueden ser más susceptibles a la infección por C. auris. Además, los pacientes con COVID-19 que requieren ventilación mecánica y otros tratamientos médicos invasivos tienen un mayor riesgo de contraer C. auris debido a su sistema inmunológico debilitado.

C. auris es un hongo resistente a los medicamentos que puede causar infecciones graves en la sangre, el cerebro y otros órganos del cuerpo. La infección por C. auris es particularmente peligrosa para las personas con enfermedades crónicas o que tienen sistemas inmunológicos debilitados. Los CDC han instado a los proveedores de atención médica a tomar medidas para prevenir la propagación del hongo, como el lavado de manos y la limpieza adecuada de equipos médicos.

¿Tiene que ver algo la Candida auris con el hongo cordyceps del videojuego y serie televisiva The Last of Us?

El hongo Cordyceps del videojuego y la serie televisiva The Last of Us está basado en un hongo real que afecta a los insectos en la naturaleza, pero no tiene relación directa con la Candida auris. La Candida auris es un hongo patógeno que afecta a los humanos, mientras que el hongo Cordyceps es conocido por infectar a insectos y arácnidos en la naturaleza. Aunque el hongo Cordyceps es utilizado en algunos suplementos alimenticios y medicina alternativa, no se considera una amenaza para la salud pública como lo es la Candida auris.

¿Qué es Candida auris?

Candida auris es un hongo que ha demostrado ser resistente a múltiples medicamentos antifúngicos, lo que lo hace difícil de tratar. Fue descubierto por primera vez en 2009 y se ha expandido rápidamente a nivel mundial.

¿Dónde se ha encontrado Candida auris?

Se han reportado casos de Candida auris en varios países, incluyendo Estados Unidos, India, Reino Unido, España y otros. El hongo ha sido encontrado en entornos de atención médica, como hospitales y clínicas.

¿Cómo se transmite Candida auris?

Candida auris se transmite a través del contacto directo con superficies contaminadas o con personas infectadas. También puede propagarse a través del aire, especialmente en entornos de atención médica.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Candida auris?

Los síntomas de la infección por Candida auris pueden variar dependiendo de la parte del cuerpo afectada, pero comúnmente incluyen fiebre y escalofríos. La infección también puede causar problemas en la piel, oído, tracto urinario y otros órganos.

¿Cómo se trata la infección por Candida auris?

El tratamiento de la infección por Candida auris puede ser difícil debido a la resistencia del hongo a múltiples medicamentos antifúngicos. Los pacientes infectados pueden requerir un tratamiento prolongado y múltiples medicamentos para combatir la infección.

¿Quiénes corren mayor riesgo de infección por Candida auris?

Los pacientes que han estado hospitalizados por largos periodos de tiempo, especialmente en unidades de cuidados intensivos, tienen un mayor riesgo de infección por Candida auris. Las personas con un sistema inmunológico debilitado también tienen un mayor riesgo.

¿Qué se está haciendo para controlar la propagación de Candida auris?

Las autoridades de salud están tomando medidas para controlar la propagación de Candida auris, como el monitoreo de los casos y la implementación de medidas de control de infecciones en entornos de atención médica. También se están realizando investigaciones para desarrollar nuevos tratamientos y formas de prevenir la infección.

