Candidato del Partido Verde prometió concierto de Metallica en Reynosa si gana elecciones

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa del Partido Verde Ecologista de México se hizo viral este martes luego de que se diera a conocer que prometió llevar a Metallica si ganaba las elecciones.

A través de un video se captó el momento en que González hace la promesa de campaña, en la cual llevaría al grupo de metal totalmente gratis.

"No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmad.., este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos; tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis", dijo el candidato.

Se puede pensar que Carlos Augusto se habría confundido, pues realizó la promesa en un evento que se realizó con motivo de un concierto de Genitallica.

