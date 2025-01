Cazzu le entra a los corridos tumbados: ¿Qué dice su canción ‘Dolce’?

La cantante Cazzu regresa la escena musical luego de la pausa que tuvo por el nacimiento y atención de su hija, pero esta vez lo hace por medio de los corridos tumbados.

La argentina estrenó el tema ‘Dolce’, el cual dicen sus seguidoras que es una indirecta contra Christian Nodal, pues es una especie de ‘venganza’ que comenzará a realizar.

El video de 'Dolce' ya está disponible en YouTube / Especial|

¿Qué dice la canción ‘Dolce’ de Cazzu?

En la letra habla de cómo conquistó a un hombre con un vestido Dolce & Gabbana, parecido al que usó en los Latin Grammy junto al cantante mexicano y que era su favorito.

En parte de la canción también hace referencia a que Cazzu ya era una estrella que contaba con su propio dinero y que por eso no necesita nada de nadie y que menos la podrían comprar con lujos y diamantes.

Cazzu hace referencia a su vestido rojo que usó junto a Nodal / Redes Sociales|

Además, dentro del video, la argentina empieza viendo un celular con cara de enojada, en referencia a que así se enteró que Nodal salía con Ángela Aguilar.

Al final, todo son especulación, pero lo mejor es que cheques la letra de ‘Dolce’ y saques tus propias conclusiones.

Te creí y yo no doy más de una oportunidad,

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que lo sabes te lo enseñé yo

La cantante hace muchas referencias de su vida en el video / Especial|YouTube video player

Qué bien que suena Cazzu en el corrido

Dice: Si ya tengo mi Mercede’, ¿pa’ qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante’, ya me los había comprado

Mucho ante’ de conocerte yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que lo sabes te lo enseñé yo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LÍNEA 1 DEL METRO: ABRIRÁN OTRO TRAMOS DE ESTACIONES EN REPARACIÓN