CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en zonas altas de la ciudad

Autoridades de la Ciudad de México emitieron una alerta ante condiciones climáticas inesperadas que podrían impactar a ciertas zonas de la capital este miércoles

CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en zonas altas de la ciudad
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas | iStock
Laura Reyes Medrano
21 de Octubre de 2025

La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima que podrían afectar a algunas de sus zonas más altas. Autoridades activaron alertas para que la población tome precauciones ante condiciones inusuales que se esperan este miércoles.

La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima. / iStock
La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima. / iStock

¿Qué significa la Alerta Amarilla?

La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas en las zonas altas de Milpa Alta y Tlalpan desciendan a niveles peligrosos para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas desciendan. / iStock
La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas desciendan. / iStock

 

Recomendaciones para la población

  • Abrígate adecuadamente: Usa ropa de manga larga, bufanda, gorro y guantes.

  • Protege a los más vulnerables: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben permanecer en lugares cálidos.

  • Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir de lugares cálidos, cúbrete la boca y nariz para evitar inhalar aire frío directamente.

  • Mantén tu vivienda cálida: Revisa que no haya corrientes de aire y utiliza calentadores de manera segura.

Sigue las recomendaciones para cuidarte. /iStock
Sigue las recomendaciones para cuidarte. /iStock

Alcaldías afectadas

Las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, ubicadas en las zonas altas de la Ciudad de México, son las principales afectadas por las bajas temperaturas previstas para la madrugada y mañana del miércoles 22 de octubre de 2025.

 

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué están tirando palmeras en CDMX? Aquí te explicamos

Contra | 21/10/2025

¿Por qué están tirando palmeras en CDMX? Aquí te explicamos
La cantante y actriz lleva hasta el momento cuatro matrimonio.

Contra | 21/10/2025

Exesposo de JLo la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado: “El problema eres tú”
¡Alerta climática! La temporada de lluvias en México podría extenderse hasta febrero de 2026, advierte la UNAM

Contra | 21/10/2025

¡Alerta climática! La temporada de lluvias en México podría extenderse hasta febrero de 2026, advierte la UNAM
Te recomendamos
¡Alerta climática! La temporada de lluvias en México podría extenderse hasta febrero de 2026, advierte la UNAM
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 