CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en zonas altas de la ciudad

La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima que podrían afectar a algunas de sus zonas más altas. Autoridades activaron alertas para que la población tome precauciones ante condiciones inusuales que se esperan este miércoles.
¿Qué significa la Alerta Amarilla?
La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas en las zonas altas de Milpa Alta y Tlalpan desciendan a niveles peligrosos para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Recomendaciones para la población
Abrígate adecuadamente: Usa ropa de manga larga, bufanda, gorro y guantes.
Protege a los más vulnerables: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben permanecer en lugares cálidos.
Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir de lugares cálidos, cúbrete la boca y nariz para evitar inhalar aire frío directamente.
Mantén tu vivienda cálida: Revisa que no haya corrientes de aire y utiliza calentadores de manera segura.
Alcaldías afectadas
Las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, ubicadas en las zonas altas de la Ciudad de México, son las principales afectadas por las bajas temperaturas previstas para la madrugada y mañana del miércoles 22 de octubre de 2025.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 22/10/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.
Atiende nuestras recomendaciones y recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza
