CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en zonas altas de la ciudad

La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima que podrían afectar a algunas de sus zonas más altas. Autoridades activaron alertas para que la población tome precauciones ante condiciones inusuales que se esperan este miércoles.

La Ciudad de México se prepara para cambios en el clima. / iStock

¿Qué significa la Alerta Amarilla?

La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas en las zonas altas de Milpa Alta y Tlalpan desciendan a niveles peligrosos para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La activación de la Alerta Amarilla indica que se prevé que las temperaturas desciendan. / iStock

Recomendaciones para la población

Abrígate adecuadamente: Usa ropa de manga larga, bufanda, gorro y guantes.

Protege a los más vulnerables: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben permanecer en lugares cálidos.

Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir de lugares cálidos, cúbrete la boca y nariz para evitar inhalar aire frío directamente.

Mantén tu vivienda cálida: Revisa que no haya corrientes de aire y utiliza calentadores de manera segura.

Sigue las recomendaciones para cuidarte. /iStock

Alcaldías afectadas

Las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, ubicadas en las zonas altas de la Ciudad de México, son las principales afectadas por las bajas temperaturas previstas para la madrugada y mañana del miércoles 22 de octubre de 2025.