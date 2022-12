Celine Dion: Anunció haber sido diagnosticada por el "síndrome de la persona rígida"

La cantante Celine Dion dio a conocer que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), la cual es incurable ya que afecta al sistema nervioso.

A través de un video emotivo publicado en sus redes sociales, la canadiense se asinceró con sus seguidores sobre los difícil que ha sido para ella esta situación ya que explicó que lleva tiempo teniendo complicaciones con su salud.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy. Todavía no sabemos todo sobre esta rara enfermedad, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces provocan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada. Tengo que admitir que ha sido una dura lucha. Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida", dijo Dion al borde de las lágrimas.

De igual manera, anunció que por esta razón pospondrá varias fechas de su gira por Europa ya que el reciente diagnóstico no le permite "cantar como está acostumbrada".

