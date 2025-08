¿Céline Dion ha muerto? En redes sociales tomó fuerza rumor sobre su deceso

En redes sociales se ha vuelto tendencia el nombre de la cantante Céline Dion, recordada por interpretar la canción principal de la película Titanic, My Heart Will Go On, y todo debido a un rumor sobre su supuesta muerte.

Circula noticia falsa en Facebook

El rumor comenzó a partir de varias publicaciones compartidas en páginas de Facebook, que mostraban una fotografía en blanco y negro de la artista, junto con las frases:

"Última hora" y "1968-2025".

Esta es la publicación que se hizo viral en redes/Facebook |

El mensaje iba acompañado de un texto que afirmaba:

“Hace 30 minutos la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós a la legendaria Céline Dion”.

Junto al mensaje aparece un link engañoso que supuestamente lleva a la nota completa sobre su deceso, pero que en realidad redirige a un sitio para adultos.

La familia no ha confirmado nada

Muchos usuarios dieron por cierta la información, sin verificar fuentes oficiales. Hasta el momento, no existe ningún comunicado de parte de la familia de Céline Dion que confirme su fallecimiento.

Incluso, en las redes sociales oficiales de la cantante, siguen apareciendo publicaciones habituales, sin señales de un deceso.

Céline Dion sufre actualmente del síndrome de persona rígida/IG: @celindion |

Una prueba de ello es una publicación en su cuenta de Instagram del 4 de agosto, donde aparece vestida con indumentaria de ballet.

¿Cuál es el estado de salud de Céline Dion?

La cantante canadiense fue diagnosticada en diciembre de 2022 con síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica autoinmune que provoca:

Espasmos musculares severos





Pérdida progresiva del control muscular





Restricciones en la movilidad y la voz





La noticia sobre la muerte de Céline Dion es falsa/IG: @celindion |

Desde entonces, canceló todos sus conciertos y residencias en Las Vegas, suspendiendo además sus giras internacionales. No obstante, permanece activa en redes sociales, donde suele compartir imágenes y videos de su vida diaria, siempre acompañada de su familia.

