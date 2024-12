Ceremonia 2025: Checa cómo quedó el cartel por día

La ola de festivales cada vez es más grande en la Ciudad de México y el Axe Ceremonia se suma a esta gran oferta con un cartel muy variado pero alternativo que se realizará en el Parque Bicentenario.

Para el 2025, los organizadores le apostaron para juntar a Natanael Cano con Charli XCX. Además, estará Tyler, The Creator, Massive Attack, Parcels, Tomorrow x Together, Gesaffelstein y Fka Twigs, entre otros.

Cartel Ceremonia por días

Para el próximo sábado 5 de abril se estarán presentando:

Natanael Cano

Charli XCX

Parcels

Tomorrow X Together

A.G. Cook

Hanumankind

Artemas

Barry Can't Swim

Magdalena Bay

Meme del Real

Aron

The Dare

DJ Gigola

Juan Cirerol

Pablopablo

Ralphie Choo

Valgur

Yeyo

Derretida

Iza TKM

José Eduardo Barajas

Luisa Almaguer

Magnolia Coronado

Orly Anan

Pepx Romero

Piolinda Marcela

Para el próximo domingo 6 de abril se estarán presentando:

Tyler The Creator

Massive Attack

Gesaffelstein

FKA Twigs

The Marías

Nathy Peluso

Brutalismus 3000

Lil Yachty

Nsqk

Ca7riel y Paco Amoroso

Fcukers

Horsegiirl

Kelly Lee Owens

Legallyrxx

Simpson Ahuevo

Bobby Beethoven

Day2k

Foreplay

Hetera Friné

José Eduardo Barajas

Nash

Pepx Romero

Telescreens

Costo de los boletos Axe Ceremonia 2025

Para los interesados, ya están a la venta los boletos por Ticketmaster, donde los puedes adquirir por día o por abono.

Coto por abono

Abono General: 4 mil 745 pesos

Abono Comfort: 5 mil 965 pesos

Abono Citibanamex Plus: 7 mil 259 pesos

Abono Aeroméxico Club: 16 mil 600 pesos

Costo por día

Boleto General: 2 mil 989 pesos

Boleto Comfort: 3 mil 599 pesos

Boleto Citibanamex Plus: 4 mil 514 pesos

Boleto Aeroméxico Club: 10 mil 980 pesos

