Chessman amenaza a Adrián Marcelo por misógino en La Casa de los Famosos

La tensa relación entre el luchador y el youtuber se mantiene desde hace dos años cuando se vieron en un altercado en un evento de lucha libre y festival de música.

La participación de Adrián Marcelo ha dejado una decepción en la audiencia del famoso reality show, debido a sus comentarios misóginos y comportamientos que ha tenido con los compañeros del cuarto Mar.

El luchador Kevin Citlali Zamora, mejor conocido como “Chessman”, arremetió en su contra tras ver la participación del regiomontano en La Casa de los Famosos México.

Chessman: Pinche misógino de ... Adrián Marcelo, de verdad ruégale a Dios que no entre a la casa, porque entrando te voy a poner una chinga. ¿Se imaginan que Chessman entrara en un congelados?

Chessman asegura que Marcelo es un misógino y que no tiene derecho hablar mal de las mujeres, también declaró espera con ansías entrar al reality show para enfrentarlo y terminar con lo que dejaron pendiente.

El luchador también destacó que este año se tiene que solucionar el problema que tiene con el youtuber, así que expresa sus ansias de entrar a la famosa casa.

El campeón de lucha libre se expresó así:

“Pinc.. misógino de mie… Qué no tiene madre, no es mi problema, pero todos tenemos madres, hijas, esposas y no tiene derecho de hablar mal de las mujeres. Y estoy hablando de ti, Adrián Marcelo”.

“En cuanto él salga o yo entre a la casa, ahí se va a terminar todo. Y si no lo terminamos ahí, lo terminamos en un ring”.

Chessman aseguró que enfrentarse con el youtuber en la casa sería la mejor manera para concluir la cuenta pendiente que tienen.

Por otro lado, el luchador también desmintió a Adrián Marcelo y aseguró que la pelea que tuvieron fue real.

Ambos tuvieron una pelea en el festival The World Is A Vampire y el luchador desmiente al youtuber diciendo que afirmó que era falso solo porque no tuvo oportunidad de responder al golpe del luchador.

