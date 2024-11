Chill Guy meme: ¿Qué significa y por qué se hizo tan viral?

Seguramente has visto en redes sociales a usuarios utilizar en sus publicaciones o compartir este personaje.

Este nueva tendencia tiene nombre y se llama ‘chill guy meme’ y se ha convertido en uno de los más populares en su género recientemente.

Origen

Chill Guy se traduce al español como “tipo tranquilo o relajado”, la creación de este nuevo meme es todavía muy reciente sin embargo en tan solo horas se ha vuelto en uno de los memes más populares de redes.

El creador del meme es el usuario de X conocido como @PhillipBankss, quien publicó hace un año la primera imagen de este perro.

El perro ha cobrado tanta popularidad que ahora el usuario recurrió a restringir su cuenta, por lo que ya no puedes ver sus publicaciones de manera directa.

A pesar de ello, la popularidad del meme aumenta entre los internautas, quienes lo utilizan para expresar ciertas emociones en particular.

¿Qué significa el Chill Guy meme y por qué es tan popular?

Chill Guy es un perro con las manos en los bolsillos y una expresión despreocupada.

Este nuevo meme busca transmitir una dosis de tranquilidad y serenidad con ese toque de ironía que caracteriza a este tipo de imágenes.

Su popularidad ha crecido tanto que se creó una criptomoneda en su honor llamada $CHILLGUY.

Asimismo, se ha mencionado en diversas sociales que este meme funciona como una vía en la cual los hombres pueden mostrar ciertas emociones que normalmente no expresan, por lo que Chill Guy ha sido bien recibido en el mundo virtual.

Aunque el meme no nació en Latinoamérica eso no ha impedido que se haga viral aquí, por lo que si ves a tus contactos compartirlos no se sorprendas y ahora ya sabes su significado.

