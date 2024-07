¡Chismecito! Gustavo Adolfo Infante y Juan Osorio se pelean por la obra Aventurera

La obra de teatro Aventurera sigue dando de qué hablar, pero esta vez porque su productor Juan Osorio le reclamó al periodista Gustavo Adolfo Infante por decir que va poca gente a ver la puesta en escena protagonizada por Irina Baeva.

El comunicador adelantó en un mensaje por Twitter, ahora X, que había recibido mensajes de un productor. “¿Quién creen que me llamó para insultarme, desacreditarme y ofenderme? Todo porque su obra de teatro no funciona, les doy un tip (...) Estuvo casado con una cubana y lo que ha presentado en teatro deja mucho que desear. A las 11, la historia completa y los ladridos, perdón reclamos", decía el mensaje.

Posteriormente en su programa transmitido por YouTube, Gustavo Adolfo reveló haber recibido mensajes de parte de Juan Osorio, a quien no le gustaron las críticas hacia su obra Aventura, la cual según el periodista, tiene entradas de únicamente 150 personas y la mitad de ellas ingresaron con boletos regalados, mientras que también los meseros del Salón Los Ángeles, en donde se presenta, son obligados a formar parte del público y aplaudirle a la protagonista rusa.

"Te quiero decir algo muy importante, el problema no es conmigo, el problema no son los medios, el problema es tu obra (...) yo no sé cómo se produzca una obra de teatro, pero si yo la veo, sé si es buena o mala (...) tengo 40 años trabajando en esto, viendo obras de teatro", le respondió el comunicador.

Durante su programa, Gustavo Adolfo compartió los mensajes que le mandó Juan Osorio en los que entre varias cosas, le dice “me encanta que estés tan atento en ver si pongo a toda mi producción y a los meseros a aplaudir, y que con 60 personas que según tú entran, logre pagar la producción”.

En otro mensaje, Osorio le dice a Infante “Para que hables mejor, para que puedas criticar muy bien, qué lástima que vivas de eso maestro, qué lastima que esa sea la manera de ganarse la vida, qué pena me das caray, yo que pensaba que realmente habías cambiado (...) No me quejo, es mi gusto, y no es que no haya cambios, si tú quieres sigue ladrando, digo hablando, discúlpame".

Finalmente Gustavo Adolfo Infante le mandó un mensaje a Juan Osorio, en el que de manera sarcástica le reitera que su obra de teatro Aventura no es buena y por eso no está funcionando en taquilla.

“Si te parezco poca cosa y no te interesa lo que digo, entonces pues no pasa nada, yo creo que acabas de dar en el clavo, dices 'yo me gano el dinero haciendo telenovelas', a lo mejor ese fue el error, que esta es una obra de teatro”, agregó.

