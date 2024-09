Ciberseguridad reconfigura dinámica de los videojuegos online: Seguritech Privada  

Para Seguritech Privada, los videojuegos se han convertido en una de las fuentes de entretenimiento más importantes a nivel económico y social en el mundo; de ahí que, requieran de mejores sistemas de ciberseguridad para garantizar el bienestar físico y digital de los “gamers”.



De acuerdo con Statista, existen aproximadamente 3 mil 380 millones de jugadores a nivel global, de los cuales en México hay cerca de 65.9 millones, tal como lo confirmó The Competitive Intelligence Unit.



Asimismo, su influencia impregna la forma en que se relacionan, aprenden y conectan las nuevas generaciones, ofreciendo perspectivas únicas sobre la colaboración virtual y la narración inmersiva.



Por ello, acorde a los voceros de Seguritech Privada, aunque los videojuegos representan una fuente de entretenimiento y aprendizaje para niños y adolescentes, también yacen como el epicentro de potenciales delitos y ciberataques.



Estos van desde el acoso, fraude, estafa, falsificación, suplantación de identidad hasta narcotráfico, grooming, secuestro y bullying, entre otros.



En este sentido, particularmente los videojuegos online presentan mayores desafíos de ciberseguridad, toda vez que se ha hecho popular en varios juegos que los usuarios promuevan supuestos retos inofensivos para ganar popularidad, reconocimiento, herramientas, créditos o monedas virtuales, lo cual casi siempre involucra ir contra la ley.



Siendo ahí donde, los grupos de la delincuencia organizada han extendido el alcance de sus negocios para enganchar a menores de edad o jóvenes y reclutarlos para desarrollar actividades delictivas o ilícitas.



Según la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, los adolescentes son los que más caen en las redes de dichas dinámicas, pues los criminales entran para cooptarlos y secuestrarlos para temas de explotación laboral y sexual, principalmente.

¿Entretenimiento alejado de la ciberdelincuencia?

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre una serie de videojuegos donde se permite acoso, bullying, suplantación de identidad y hasta narcotráfico y pedofilia, entre ellos Roblox.



Aunado a ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer que algunos videojuegos como Free Fire y PUBG Mobile recopilan la información de la cuenta bancaria del usuario; Pokémon Go, almacena información sobre transacción; Call of Duty Mobile recopila actividad de compra y métodos de pago, y Minecraft guarda suscripciones, licencias y otros.



De ahí que, se han formado sociedades para hacer frente a este tipo de situaciones y mejorar los estándares de ciberseguridad entre las familias mexicanas.



Un caso particular es Seguritech Privada y Fundación en Movimiento, quienes recomiendan actuar con precaución y mantener un diálogo abierto, sobre todo con los pequeños de la casa, para garantizar una experiencia segura y beneficiosa al consumir y utilizar videojuegos.



Además, la empresa mexicana recomienda la creación de direcciones de correo electrónico exclusivas para acceder y no usar redes sociales; crear contraseñas diferentes a las de otras aplicaciones; no enlazar directamente a tarjetas bancarias para hacer compras; sólo conectarse a redes WiFi confiables; y siempre cerrar sesión al terminar de jugar.



También, sugieren sólo hacer uso de tiendas virtuales oficiales; limitar el uso de comunidades; utilizar el control parental cuando se trata de menores de edad; no chatear ni proporcionar datos personales a desconocidos; mantener desactivado micrófono y cámara durante las partidas online; así como tomar medidas contra el posible ciber espionaje usando cubre cámara y desactivando el GPS cuando no se lo utilice para jugar en línea.



Todo esto, con el firme propósito de mejorar la ciberseguridad de los “gamers” online y disuadir potenciales delitos perpetrados por grupos delincuenciales.