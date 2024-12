Cierran temporalmente antros de Villahermosa tras balacera en el Dbar

Tabasco enfrenta una temporada de inseguridad y violencia lo que ha provocado el cierre temporal de varios antros

En redes sociales se han empezado compartir varios comunicados de diferentes centros nocturnos donde anuncian su cierre temporal debido a la preocupación de la seguridad de sus clientes.

El club nocturno La Innombrable anunció que cerrará este fin de semana, asegurando que “la seguridad de todos es nuestra prioridad”.

El bar Fahrenheit By La Cheleria también fue uno de los centros nocturnos que paró sus actividades y afirmó su disposición de colaborar con las autoridades en las medidas de seguridad.

El club Híbrido, que tenía programado un evento con la influencer Karime Pindter, ahora reprogramado para enero de 2025.

Un espectáculo de Pierre David fue cancelado también por las mismas razones, este show estaba previsto para el 29 de noviembre, mostrando solidaridad con las víctimas de recientes incidentes en la capital.

El gobierno estatal emitió un decreto que reduce los horarios de venta de alcohol en centros nocturnos, vigente hasta el 31 de diciembre.

¿Cuáles son los nuevos horarios?

Discotecas: hasta las 2:00 a.m.

Bares: hasta las 2:00 a.m.

Restaurantes y bares de hoteles: hasta las 2:00 a.m.

El decreto suspende además la posibilidad de ampliar horarios y establece multas de más de 100 mil pesos, así como clausuras de hasta 60 días para quienes incumplan las disposiciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Programa Colibrí de Plata: Adultos mayores de CDMX se irán gratis de vacaciones